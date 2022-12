España se la jugó a cara o cruz y no llega a cuartos de final

España llegó a la tanda de penaltis sin los deberes hechos en su encuentro contra Marruecos. Se la jugó a cara o cruz. Según Luis Enrique días antes del choque entre ambas selecciones, “los jugadores tenían que venir con 1.000 penaltis tirados. Para mí, no es una lotería”. Pero no fue eliminada, fue fulminada. El acierto no llegó y a pesar de los intentos de esta selección, las maletas ya están hechas.

