España responde con nuevos precios a protestas agricultores

Bajo las nuevas normas, aprobadas el martes por el consejo de ministros del gobierno de coalición, los contratos entre los agricultores y ganaderos, por un lado, y las empresas distribuidoras de verduras, frutas y carnes deberán reflejar los costos de producción y exigir que los precios de venta minoristas no sean inferiores a aquéllos. Las nuevas normas no requieren aprobación parlamentaria.

