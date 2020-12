España registró un récord en inversión en Innovación, pero aún así Grecia, Polonia y Portugal la superan

La explicación de esta distancia entre España y la media de la UE en términos de I+D no hay que buscarla en el potencial económico. Si tomamos los valores medios de la UE-28 como un índice 100, la renta per cápita española alcanzaría los 91 puntos, mientras que la inversión en I+D por habitante se quedaría en 49, según el análisis de la Fundación Cotec para la Innovación.

No obstante, España sigue estando muy lejos del nivel máximo de inversión respecto al PIB previo a la crisis, que alcanzó el 1,4% en 2010, así como también de los objetivos tanto del 2% que el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020 establecía para 2020, y que ya no es posible cumplir, como del 2,12% para 2027 de la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.

