La encuesta, con consultas en el cuarto trimestre de 2019 a 4.861 hogares y 9.058 individuos (reflejan el mercado antes del estado de alarma), señala que el 13% de los individuos cambió de operador, un 11% consideró el cambio pero no lo llevó a cabo y el 6% inició los trámites, aunque cambió de opinión en el último momento. Sin embargo, un 68% no consideró pasarse a otro operador de telecomunicaciones.

