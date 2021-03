España recibió 228.000 dosis del lote de AstraZeneca paralizado en varios países europeos por casos graves de trombos

Indican que las “alteraciones de coagulación y, entre ellos, los acontecimientos trombóticos, no se han establecido como una posible reacción adversa de esta vacuna y no figuran como tal en la ficha técnica del medicamento”. Además, apuntan que estos efectos no suponen un número mayor que los esperados en la población general.

La autoridad sanitaria señala que han iniciado las investigaciones pertinentes por parte del Comité de Evaluación de Riesgos Europeo de la Agencia Europea de Medicamentos (PRAC). No obstante, desde la AEMPS aseguran que, de momento, no hay evidencias de que la vacuna sea la que esté causando estos acontecimientos adversos.

You May Also Like