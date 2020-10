España recibe ya un préstamo de 6.000 millones de la UE para financiar los ERTE

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. “Me complace anunciar que España recibe hoy 6.000 millones en préstamos en el marco de nuestro instrumento de la UE SURE, para proteger el empleo de las personas en estos tiempos difíciles” , expresó en las redes sociales. “El instrumento SURE puede facilitar ayudas financieras de hasta 100.000 millones de euros, para proteger a las personas y puestos de trabajo en la UE”, comentaron desde la Comisión.

You May Also Like