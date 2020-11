España recibe otros 4.000 millones de euros del fondo europeo para el empleo

Los fondos de la UE ante la crisis del coronavirus siguen llegando. España ha recibido este martes un segundo tramo de 4.000 millones de euros del préstamo procedente del fondo europeo contra el desempleo (SURE), que se destinará a financiar los ERTE y las ayudas a autónomos. Esa cantidad se une a los 6.000 millones del mismo fondo que ya se recibieron a finales de octubre. El total es de 21.300 millones, aunque el Gobierno no está obligado a acceder a todos.

