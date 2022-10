España queda por debajo de la media de la OCDE en gasto social

Así, por ejemplo, mientras que los servicios residenciales para personas con necesidades de cuidados de larga duración suelen estar disponibles en todas las regiones, no ocurre lo mismo con las víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad . Más detalladamente, en Cataluña, Galicia, Murcia y Extremadura, la OCDE señala que no ha logrado encontrar servicios de atención psicosocial a víctimas de violencia de género. También se aprecian importantes diferencias en los servicios a las personas sin hogar o en riesgo de marginación , que solo se encontraron en Castilla y León, Navarra y País Vasco.

