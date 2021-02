España pone el foco en los ‘megacentros’ para llevar a cabo una vacunación rápida y masiva contra la Covid

Esta situación, dice, “puede cambiar de la noche a la mañana”, incluso a medida que empiecen a aprobarse más vacunas, “pero lo que hemos visto estos primeros meses es que Reino Unido no tiene problemas para conseguir las dosis y Europa va corta”. Macip considera que quizás en el país británico sí que logren llegar -o por lo menos acercarse- a ese objetivo, pues las autoridades aseguran que de abril a junio todos los mayores de 18 años habrán recibido ya la primera dosis . “Y al ritmo que van lo veo factible. Pero en España lo veo un poco más difícil, porque hay factores que aún no están controlados, como es el caso de los lugares de administración de las vacunas; que ni siquiera se ha puesto en marcha”.

Según Salvador Macip, no. “Siendo realistas, lo dudo mucho”, confiesa. Y es que el médico asegura que, si bien uno de los factores a tener en cuenta es cómo y dónde administrar la vacuna, otro muy importante es la cantidad de vacunas disponibles. “Y tal y como están yendo las cosas, no parece que España (ni Europa en general), vayan a tener suficientes vacunas para algo tan ambicioso”, asegura.

