España no desvela sus cartas sobre los siguientes pasos en Afganistán mientras otros países mueven ficha

En esta misma línea se ha pronunciado el Gobierno. Albares reiteró el lunes en el Congreso que no se va a reconocer un “régimen impuesto por la fuerza” aunque dejó abierta la puerta a “contactos operativos”, que no concretó, sin que por ahora esté claro si ya ha habido algún acercamiento con los talibanes.

