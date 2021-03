España necesita ganar y dar una mejor imagen ante Kosovo

Lo que sí quiso explicar Luis Enrique es los numerosos cambios de jugadores. “Lo que no puedo hacer como seleccionador es que tome mis decisiones según lo que quiera Pepe, Lucas o Manolo”, ironizó sobre lo que dicen los medios de comunicación. “ Estoy encantado, tengo 24 jugadores y podría jugar cualquiera y eso es más importante que tener solo once, que luego se te lesionan tres antes de la Euro y llegas con jugadores sin confianza”, enfatizó.

Los flojos partidos de la selección no parecen preocupar en exceso a Luis Enrique, que hasta quiso verle el lado bueno. “Lo importante es ganar a Kosovo y sumar los tres puntos, pero para junio no viene mal un poco de negatividad para que la gente esté más atenta”, dijo el asturiano. “De un partido específico que fue una fiesta, el de Alemania, todo el mundo pensó que ya había un ‘maquinón’ de selección “, añadió Lucho. “Nosotros, debido a las expectativas generadas, pensábamos que lo íbamos a ganar todo”.

La mejoría de la segunda parte es el camino a seguir ante un conjunto, el de Kosovo, que también se encerrará atrás pero que tiene mucha menos calidad que helenos y georgianos. Los ocho cambios en la alineación que hizo Luis Enrique entre ambos partidos es algo que preocupa, pues el entrenador asturiano no logra encontrar un once reconocible . Por ello, hoy es una buena oportunidad para que jugadores como Ferran Torres, Dani Olmo reclamen la jerarquía ganada recientemente o que otros como Gerard (ya recuperado y que apunta al once titular) Rodri, Pedri o Canales reivindiquen un rol importante en el grupo.

You May Also Like