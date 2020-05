España, Italia, Alemania y Francia preparan vuelos para este verano sin la necesidad de “cuarentena recíproca”

“Si un turista español ha estado diez días en Florencia o en Milán, y cuando vuelve el Gobierno español lo mete en cuarentena… esto no es algo ajeno a nosotros. Pero, si nosotros abrimos vuelos por motivos de turismo, no habrá cuarentena, la persona que venga tendrá que hacer lo que ha venido a hacer, turismo “, ha añadido.

“Si se me pregunta sobre si un español que llegue a Italia tendrá que guardar cuarentena… Si abrimos al turismo, no habrá cuarentena , pero no podremos controlar lo que decidirán otros países”, ha justificado.

En este sentido, ha indicado que, si Italia abre finalmente sus fronteras al turismo internacional, no impondrá cuarentena, pero ha argumentado que no depende de su Gobierno “lo que decidirán otros países” .

