“España hará lo que siempre ha sabido hacer, salir adelante”

Tras imponerle la Gran Cruz Dos de Mayo, que reconoce a personas o instituciones con conductas ejemplarizantes que han destacado por su servicio a la ciudadanía, Díaz Ayuso ha afirmado que un carácter como el de Nadal implica “un elevado grado de autoexigencia, no eludir responsabilidades, no buscar nunca excusas ni culpar a otros”.

You May Also Like