España evacúa el primer avión de Afganistán en plena incertidumbre por la supuesta ‘evolución’ de los talibanes

La crisis en afgana se inició en el momento de la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN, que unida a la tibieza del ejército propició el avance rápido de los talibanes. Nadie va a corregir su decisión , como bien explicó Joe Biden hace días, pero eso no quiere decir que Washington ya no mantenga la mirada en el país. De hecho, va a investigar las muertes que se produjeron estos días en el caos del aeropuerto de Kabul.

La repatriación es una cuestión cuasi externa, pero en lo que se refiere al papel interno de los talibanes y el nuevo Gobierno tanto Estados Unidos como la UE han pedido a los talibanes que “respeten los derechos de las mujeres y las niñas “. Ese punto es quizás el que más preocupa: hasta que punto la mal llamada modernización de los talibanes es fiable. En la Unión Europea, por ejemplo, se mantiene la cautela y no se quiere hablar de reconocimiento. “Todo a su debido momento, ahora lo importante es no dejar a nadie en peligro”, apuntan de forma breve fuentes consultadas por 20minutos .

