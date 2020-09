España espera los 140.000 millones pero necesitará reformas

Para el reparto se dividirá el fondo en dos franjas: el 70% del dinero se comprometerá entre 2021 y 2022 y el 30% restante hasta el final de 2023 . La primera franja se repartirá entre los países teniendo en cuenta la población, el PIB y el nivel de paro entre 2015 y 2019 de cada Estado. La segunda parte no mirará los mismos datos. El indicador del paro será sustituido por la caída del PIB acumulada entre 2020 y 2021. Por ello, ese cálculo no se sabrá hasta 2022. Esto hace que, en último término, las cifras que se manejan son orientativas. Y es que, además, hay que tener en cuenta que en el Marco Financiero Plurianual el Parlamento Europeo “confía” en incluir mejoras . “Queremos estar más implicados”, explican, y mirarán con lupa las partidas destinadas a la gobernanza, la sanidad o el cambio climático.

“Las prioridades parecen claras, pero la Comisión va a vigilar que las reformas vayan en esa línea. Se dijo en julio y se seguirá diciendo: el dinero no es gratis”, comentan fuentes comunitarias, que también repiten otra de las ideas: “Esto no quiere decir que se vaya a apostar por la austeridad. Para nada”. España, en este sentido, contará con una cifra elevadísima de dinero. Del total, 77.324 millones serán transferencias a fondo perdido. Suponen más del 11% del PIB nacional. Se recibirán otros 63.122 millones en préstamos.

