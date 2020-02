“España es uno de los países que más peso específico gana con el brexit”

España es uno de los países que más peso específico gana en las instituciones con la salida del Reino Unido y se convierte en la cuarta economía de la Unión Europea. Entre los grandes Estados, el conflicto entre el gobierno polaco y la UE, y la inestabilidad crónica de Italia deja a España como único socio “fiable” del eje franco-alemán. Me temo, sin embargo, que la debilidad de un gobierno de coalición de Sánchez con Podemos puede dificultar ese liderazgo español. De hecho ya se percibe la “podemización” de la política exterior española y, en vez de liderar una acción más decidida de la Unión Europea en América Latina y el Norte de África, no hemos hecho más que saltar de una crisis a la siguiente, como ha pasado en Bolivia y Venezuela.

El Reino Unido es uno de nuestros principales socios comerciales. Como decía anteriormente, los sectores de la automoción, la agricultura o el sector industrial se podrían ver muy afectados si se imponen aranceles o si el Reino Unido diverge de los estándares europeos. Para el sector agroalimentario, por ejemplo, es crítico que la relación futura garantice un tránsito comercial fluido, ya que los alimentos perecederos no pueden esperar indefinidamente en una aduana. También es crucial que se mantenga el acceso de la flota pesquera española a los caladeros británicos, algo que no parece asegurado. Finalmente, los británicos son grandes inversores en el sector inmobiliario español y los bancos españoles tienen una presencia importante en Gran Bretaña. En Ciudadanos vamos a seguir trabajando por que esto se mantenga en la relación futura. Estamos hablando de muchos puestos de trabajo que dependen de unas buenas relaciones comerciales, pero también de la salud general de la economía británica.

