“España es un país endémico para la leishmaniosis canina, potencialmente mortal para los perros”

En el caso de un perro seropositivo tanto si ha sufrido como si no ha sufrido la enfermedad clínica, es muy importante seguir protegiéndole con repelentes, ya que, por un lado, al ser el perro el principal reservorio de la enfermedad será una fuente de los protozoos Leishmania para flebotomos no infectados que, al picarle, pueden infectarse y transmitir la enfermedad a otro perro o incluso a una persona. Además, en caso de reinfección, estará en riesgo de recaídas.

No, no es una vacuna obligatoria, pero es necesario que cada uno de nosotros que vivimos con una mascota nos responsabilicemos de su salud y que le proporcionemos los mejores cuidados, y más aún si consideramos que la leishmaniosis es una enfermedad zoonótica.

