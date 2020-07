¿España entrará en recesión? ¿cuánto subirá el paro? ¿está en riesgo el sistema público de pensiones?

La sostenibilidad del sistema público de pensiones lleva años en cuestión en España. No obstante, a raíz de la crisis del coronavirus la incertidumbre sobre su futuro es mucho mayor. “La crisis va a dejar las cuentas públicas con un déficit muy grande este año: si no hacemos nada para empezar a garantizar la estabilidad presupuestaria a partir de 2022, posiblemente surjan dudas sobre la sostenibilidad”, según Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research.

El economista ve alejada la recuperación: “La incertidumbre que todavía preside la crisis sanitaria no nos permite ser muy optimistas con el escenario a corto plazo. El otoño va a ser muy complicado con el final de la prolongación de los ERTEs, siendo previsibles efectos nocivos en nuestra economía como el aumento de desempleo , de la morosidad empresarial y del cierre de compañías. Esperemos que no existan rebrotes del virus, para poder centrar nuestros esfuerzos en la lucha contra la crisis económica”.

You May Also Like