España, en directo: resumen, clasificación, goles y resultados del Mundial de Qatar 2022

España se mide a Japón con el objetivo de certificar su billete para los octavos de final del Mundial de Qatar y también el liderato del Grupo E. Para clasificarse, a la Roja le vale con el empate ante los nipones, aunque una derrota le podría servir siempre que Costa Rica no gane a Alemania o los germanos no logren una goleada de escándalo ante los ticos.

You May Also Like