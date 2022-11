España, eliminada a las primeras de cambio por Croacia en las Finales de la Copa Davis

Sin embargo, el jarro de agua fría no tardó en llegar, ya que en el segundo set Carreño no mantuvo su nivel al saque . El asturiano sufrió en cada turno hasta que Cilic logró el ‘break’ (4-2) que llevó por encima hasta forzar el tercer set. Carreño, obligado por la urgencia, soltó la muñeca y plantó cara.

El campeón de Cincinnati aguantó la mejoría del español hasta una muerte súbita en la que Bautista cometió los errores . Así, en el duelo entre números uno de sus equipos, Carreño tuvo la presión, la necesidad de ir a por la victoria, y de primeras no le sentó mal. Cilic falló mucho con su saque , cometió 22 errores no forzados por solo dos del español, y terminó cediendo la manga (5-7).

Bautista topó con un Coric casi perfecto y con las ideas claras. El pabellón malagueño no intimidó al joven croata, que con un saque certero, agresivo con su derecha a pesar de los errores no forzados, llevó una marcha más que su rival. Bautista apenas pudo sumar puntos al resto , con una opción de ‘break’ en el primer set y Coric aprovechó las del séptimo juego para ponerse por delante.

Los de Sergi Bruguera no las tenía todas consigo, por el rival, por una superficie rápida que no les favorece y por la ausencia en sus filas de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz . Bautista inició la serie de cuartos de final con un igualado encuentro que vio escaparse en la muerte súbita del segundo set (6-4, 7-6(4)).

