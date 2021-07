España e Italia: viejos conocidos y muchas cuentas pendientes

Si hablamos de cuentas pendientes ante Italia, nadie tiene una mayor que Luis Enrique. Han pasado ya 27 años del codazo de Tassotti al entonces jugador asturiano en una de las imágenes más icónicas del fútbol español, con Lucho con la cara ensangrentada protestando al árbitro del encuentro. Sandor Puhl no señaló nada al no haber visto la acción y el partido acabó con la eliminación de la España de Clemente ante Italia (2-1).

You May Also Like