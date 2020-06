España ‘descongela’ 2,5 millones del Banco de Venezuela para apoyar el acuerdo Maduro-Guaidó

Con todo, el Ejecutivo también quiere ser “realista” y, como ese acuerdo no va a llegar “mañana”, cree que en paralelo hay que dar respuesta a necesidades humanitarias, que no esperan, y que ahora se han visto agravadas por la pandemia. “En Venezuela el paso del tiempo se mide en coste de vidas”, señalan fuentes diplomáticas.

You May Also Like