España desarrolla un test rápido de Covid que dará el resultado en segundos con saliva y evitará falsos positivos

“Este sensor detecta tres tipos de anticuerpos : las inmunoglobulinas A ( IgA ), que se hallan en la saliva cuando el paciente todavía no ha desarrollado síntomas de la enfermedad; los anticuerpos M ( IgM ), que indican infección activa en fase intermedia de entre cuatro y siete días pero sin anticuerpos; y las inmunoglobulinas G ( IgG ), que son las que se generan a partir de diez días y una vez el organismo ha empezado a generar anticuerpos que inducen inmunidad -aunque todavía no hay evidencia científica suficiente sobre la duración de esta inmunidad-“, describe Botella.

“Lo ideal sería que se pudiera implementar en centros de salud, hospitales y sitios de grandes aforos como aeropuertos, universidades o espectáculos “, pues “en segundos” se podría decidir si una persona está contagiada o no y, por tanto, permitirle o no el acceso, explica la investigadora a 20minutos .

