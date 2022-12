España buscará las medallas en el Campeonato de Europa de Campo a Través de Turín

Un total de 20 mujeres y 20 hombres fueron preseleccionados tras cumplir los criterios establecidos por el seleccionador José Peiró y la dirección deportiva de la RFEA. Seis atletas por género competirán en tres categorías -absoluta, Sub 23 y Sub 20-, mientras que cuatro atletas (dos por género) formarán parte del relevo mixto.

