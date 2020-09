España aplasta a Ucrania con un Ansu Fati como el mejor del equipo

La segunda parte no fue más que un trámite, más minutos para seguir disfrutando de Fati y de un equipo que, con Thiago Alcántara al mando en el centro del campo, dejó muy buenas sensaciones tanto en defensa como en ataque. Las llegadas no fueron tan numerosas como en la primera parte pero el cuarto acabó llegando en una jugada de Ferrán Torres , otra de las jóvenes esperanzas de un equipo remozado y que ilusiona con sus talentos imberbes.

A sus 17 años, no solo se convirtió en el goleador más joven de la historia de la selección sino que dejó un poso de proyecto de estrella como nunca ha tenido el combinado español. De momento, solo es eso, una gran promesa, pero es imposible no ilusionarse con un jugador que lo tiene todo para dominar el mundo… y con la camiseta de la Roja puesta.

