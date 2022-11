España activa las expulsiones administrativas contra el terrorismo, sin juicio previo, de radicales islamistas a Marruecos

Esta expulsión finalmente no se pudo ejecutar porque tras cumplir condena volvió a ingresar en prisión preventiva por supuestamente integrar el llamado ‘ frente de cárceles’ yihadista, causa por la que recientemente ha resultado absuelto , aunque la decisión aún no es firme por estar pendiente de recurso.

Una vez que los jueces no ven inconveniente para la expulsión, el procedimiento se archiva de forma provisional por si en un momento dado el expulsado vuelve a España, bien de forma irregular o con sus papeles en regla, y, si la causa no ha prescrito, se reabre el procedimiento para poder enjuiciarle .

“Durante mucho tiempo por el tema covid no se estaban ejecutando expulsiones a Marruecos, y aunque la autoridad administrativa tenía acordada la expulsión, como no se ejecutaban las expulsiones, teníamos que sentar en el banquillo a esas personas” para que no quedaran impunes , ha explicado a EFE una de las fuentes consultadas.

