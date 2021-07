España, a semifinales de la Eurocopa tras ganar a Suiza en los penaltis con Unai Simón como héroe

El problema es que el guión no fue distinto hasta que no se llegó a la última media hora. Después de un cabezazo de Zakaria que se paseó al lado del palo ante la mirada fija de Unai Simón, que ni se movió, el portero del Athletic tuvo que lucirse en el 65 para evitar el empate a un disparo de Zuber .

Y es que por las bandas tenían mucha facilidad. Por la derecha Shaqiri, especialmente pero no solo él, puso en dificultades al combinado nacional y sacaron varios córner muy peligrosos. El guión no era habitual ni en esto: con ventaja en el marcador, pero no en la posesión .

