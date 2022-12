Espacios en blanco | Opinión de Espido Freire

Pero tenemos demasiado por producir – nos quedan impuestos futuros, elecciones a corto plazo – como para que la pausa sea duradera. Nos quieren cansados y asustados, nos quieren enfadados por tonterías y callados ante lo esencial; angustiados por la hipoteca y porque estamos dispuestos a reciclar vidrio pero no a comer insectos, a subir el aire pero no a renunciar a las toallitas húmedas: queremos lo de siempre, quizás un poco cambiado, pero los espacios en blanco amenazan con cubrir toda la página. Nos quieren como siempre, sin tiempo para nada, dóciles y agotados. Para eso nos dan vacaciones .

