“Esos casos inician síntomas a los 4 días de llegar a España”

Simón ha añadido que el problema de la “cepa inglesa” no radica tanto en si se tiene o no, sino en toda la información que hay sobre una posible mayor transmisibilidad de la cepa , debido a unas mutaciones que podrían favorecerlo.

Preguntado por el motivo por el que estos casos no fueron detectados, Simón ha explicado que “la PCR se hace positiva -y no en todos los casos- únicamente en aproximadamente dos días previos al inicio de síntomas , por lo tanto la probabilidad de detección en aeropuerto o en origen era realmente baja para varios de estos casos”.

