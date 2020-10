‘Eso que tú me das’ supera los 150.000 espectadores y es la película más vista del pasado jueves en cines

Eso que tú me das es un canto a la vida y ha sido producido por Atresmedia y Producciones del Barrio. La recaudación irá destinada a la investigación de la lucha contra el cáncer que lleva a cabo el Vall d’Hebron Institute of Oncology de Barcelona. La Fundación Fero se ha unido a esta iniciativa solidaria en favor de la investigación en lucha contra esta enfermedad.

