“Yo, vestido un caballero; desnudo, un chimpancé” . Montes no dejaba nada al detalle: ni las gafas, ni las camisas, ni las pajaritas, sello personal. Eso sí, era muy consciente de que físicamente no era un Adonis y sabía reirse de sí mismo.

“Eso no es un pase, es una declaración de amor” . Cuando un jugador (de fútbol o de baloncesto) ponía el balón en un punto clave para anotar, Montes lo asimilaba a una pareja de novios. La versión contraria era “Eso no es un pase es una sandía” , porque acababa chafada.

“Artículo 34 de la liga: hago lo que quiero, cuando quiero y como me da la gana”. Uno de sus motes más largos, convertido en frase. Cuando Shaquille O’Neal cogía el balón, no le paraba nadie y Montes lo ejemplificaba así.

