“Eso es lo que decía Florentino de ti en los audios, ¿no?”

Unos audios sacados de conversaciones privadas en 2006 y 2008 en los que Pérez califica de “estafas” a Raúl y al propio Casillas , del que llega a decir: “No es portero para el Real Madrid, que quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido”.

Gerard Piqué aprovechó sus redes sociales para mostrar un cambio de look bastante notable. El propio jugador del FC Barcelona acompañó a la fotografía en la que se le podía ver sin barba con el texto “Younger” (“Más joven”). Las reacciones no se hicieron esperar, incluida la de un Iker Casillas que no tuvo piedad del que fuera su compañero de selección española.

