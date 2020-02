“Esnifé tanta cocaína que casi me abro un agujero en la nariz”

Después llegarían varios tratamientos de fertilización que no fructificaron, la pareja se abría a relaciones con terceras personas , y las noticias sobre las infidelidades de él volvieron a sumirla en la desesperación: “conocí al hombre de mis sueños, no me despegué de él y se convirtió en mi adicción”.

A pesar de que no eran muchos los que les auguraban largo futuro, la relación duró más de seis años . La pareja no dejaba de demostrar lo mucho que se divertían juntos en las redes sociales y lo complementados que estaban.

Luego llegó La teniente O’Neill (1997) y su obsesión por un cuerpo perfecto la trasladó a conseguir unos músculos descomunales. “Cierto día, mientras me estaba duchando, tuve una epifanía: quiero naturalidad y volver a ser como soy. Ya no quería morirme de hambre “,

Con quince años fue violada por un hombre que afirmó que había pagado a la madre de la entonces adolescente. “Nunca sabré si Ginny aceptó esos quinientos dólares a cambio de que Val pudiera follarme. … Pero no me cabe duda de que le dio la llave del apartamento que compartía con su hija de quince años”.

You May Also Like