esguince en un dedo de la mano derecha

El Real Madrid no ha emitido ningún comunicado médico al respecto debido a que a principio de temporada el galés apeló a la ley de protección de datos para que el club no publicase sus lesiones. Y es que con esta, Bale ya acumula 23 lesiones desde que llegó al Real Madrid , en las seis temporadas y media que lleva en la capital española. Hasta ahora, Bale se ha perdido 85 partidos por su estado físico y hace tiempo que perdieron la paciencia con él en el Bernabéu.

Según han informado varios periodistas presentes en el entrenamiento del Real Madrid, Bale apareció con un vendaje en la mano derecha debido a un esguince en el dedo meñique . Por suerte, en principio el ’11’ no causará baja en el partido contra el Celta del próximo día 16 de febrero, pero desde luego, esta lesión no favorece a que mejore el pobre nivel que ha demostrado en los últimos partidos donde parece restar más de lo que suma.

