Esfera penal debe decidir sobre la multa de Odebrecht

“Sin duda alguna, es al juez de cumplimiento al que le corresponde el tema y no es necesaria la esfera civil. Es un principio básico”, sustentó el magistrado Luis Mario Carrasco, presidente del Tribunal. También dijo que el juez no verificó la existencia de una morosidad. Añadió que se hizo un esfuerzo por ver la motivación que hizo el juez sobre el tema, pero que esta no existía.

