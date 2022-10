Escuelas clandestinas, la lucha por la educación de las adolescentes en Afganistán

Esta joven, que se protege bajo un nombre ficticio, asegura que “cuando los talibanes dijeron que no podrían estudiar Secundaria, me planteé qué podía hacer para subir la moral de las chicas”. Con la llegada al poder de los talibanes y su imposición de numerosas restricciones a las mujeres, las esperanzas, ideales y motivaciones de las niñas se desmoronaron , pero en el corazón de esa oscuridad, prende la luz de proyectos así.

En este centro secreto Arghvan que ha establecido enseña a unas veintitrés adolescentes . Nisa decidió abrir su pequeña escuela después de que los talibanes no cumplieran la promesa que hicieron a principios de marzo de facilitar el retorno a las aulas de las niñas a partir de sexto grado. Dice que esperó durante un año a que las puertas de las escuelas se abrieran para ellas, pero desafortunadamente los talibanes no tienen otra intención que anular a las mujeres. “Si seguimos las indicaciones de los talibanes, las mujeres solo podemos estar en casa. Tenía que hacer algo” , explica.

