Escuelas, anuncios, listas…. así es la polémica ley húngara anti LGTBI que ha causado un seísmo político y futbolístico

El seísmo, en todo caso, no ha sido solo político. Durante la Eurocopa el capitán de la selección alemana, Manuel Neuer, ha portado un brazalete con la bandera arcoiris y estaba previsto que el Allianz Arena de Munich se iluminara con los colores LGTBI durante el partido entre los germanos y la selección húngara . Pero la UEFA lo prohibió, al considerarlo contenido político. La presión posterior ante tal decisión hizo que la organización publicara un comunicado defendiendo los valores del colectivo, pero no reculó sobre su decisión.

