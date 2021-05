Escuela Juan Demóstenes Arosemena, la liberación del interior

Basta con mencionar las palabras de Guillermo Andreve, cuando se refiere al edificio de la Normal de esta manera: “El Escorial de América, no le he puesto yo el nombre ni sé quién haya sido, pero es indudable que le cae bien al edificio de la E.N.S. que se eleva majestuoso a la entrada de la ciudad de Santiago de Veraguas” (…) un templo a la educación grandioso en proporciones y estilo”.

Cuando el profesor César García, director del Centro Regional Universitario de Veraguas, me hizo llegar un ejemplar del libro El Escorial de América, refiriéndose a la escuela Normal de Santiago, del maestro Aristides Ureña Ramos, no pensé que realmente nos encontrábamos ante un edificio con analogías sorprendentes con la mencionada obra, tanto en su tipología como en su concepción artística.

