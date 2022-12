Escuela Francisco de Miranda, al servicio de la juventud

El 8 de abril de 1991 fue cuando esta escuela abrió sus puertas por primera vez en dos turnos, diurno y vespertino, de kínder a sexto grado. El Meduca apoyó con mobiliarios, como tableros, sillas, borradores, tizas y el nombramiento de seis docentes. En tiempos de invierno, el lodazal invadía a toda la población de Felipillo, porque sus calles no estaban asfaltadas. Unos días antes, un fuerte vendaval había destruido los salones de clases en forma de galeras que los acudientes habían construido. Al día siguiente, trabajaron día y noche para levantar nuevamente la estructura de los salones para poder iniciar las clases en la fecha en que lo habían previsto. En ese momento la matrícula no superaba los 200 estudiantes. Como director de la escuela fue designado el profesor Luciano Sánchez Vega.

