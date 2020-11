escucha audio sin auriculares y sin que los demás lo oigan gracias a ondas ultrasónicas directas a tus oídos

Si esto que os vamos a mostrar lo viéramos en una película futurista , pensaríamos que cuán ambiciosa es la imaginación. Pero el hecho es que es de verdad. Así que no podemos por menos que calificarlo como algo mágico. Ver para creer. O, mejor, escuchar para creer. Noveto trae una auténtica revolución del sonido : escuchar algo sin auriculares y sin que los demás lo oigan. ¿Es o no es magia?

