Escrivá propone elevar a 35 años el cálculo de la pensión y abre otro frente con UP

Ayer, Escrivá rechazó ofrecer detalles sobre esa propuesta –aunque no desmintió que su ministerio la esté valorando– y se limitó a pedir “discreción” para no interferir en las conversaciones que tiene el Gobierno con patronal y sindicatos. Pero no es la primera vez que se plantea este tipo de reforma: ya en 2011 se aprobó que el tiempo de cómputo para calcular la pensión creciera de los 15 a los 25 años, una medida que se terminará de implementar en 2022.

