Escrivá dice que el ingreso mínimo vital podría llegar de oficio en junio a 100.000 familias, muchas monoparentales

El coste del ingreso se calcula que ascenderá a 3.000 millones, que saldrán de los Presupuestos Generales del Estado. No está vinculado a la crisis del coronavirus, sino que tiene vocación de permanencia. Y está diseñado para acompañar a las familias en itinerarios de inclusión laboral. Para que su recepción no disuada de encontrar un trabajo.

You May Also Like