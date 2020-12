Escrivá corrige de nuevo a Pablo Iglesias y afirma que “no hay margen” para reducir a cuatro días la jornada laboral

“No creo que tengamos margen para eso” , ha indicado en una entrevista en Catalunya Ràdio Escrivá, quien ha aclarado que no le “parece que España sea un país que con los niveles de productividad y competitividad que tiene deba dar prioridad a ese asunto”. El ministro ha asegurado además que no se ha hablado de este asunto en el seno del Consejo de Ministros.

