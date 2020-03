Escribir para niños, no es broma

Hay autores que no dominan los recursos narrativos de la literatura para niños. Muchos no saben generar una comunicación estética con la infancia a través de un sistema expositivo que diseñe y revele personajes e historias significativas; no saben trabajar desde la literatura un lenguaje que reconozca el imaginario infantil, y esto provoca la producción de libros cuya misión parece solo moralizar o son trampas para enseñar valores con una religiosidad implícita.

