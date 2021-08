“Escribimos una historia muy bonita juntos”

“Hoy me voy de un club fantástico, el más grande de Italia y seguramente uno de los más grandes de Europa. Di mi corazón y mi alma por el Juventus, y amaré siempre la ciudad de Turín. Los ‘tifosi bianconeri’ siempre me respetaron e intenté darles las gracias luchando para ellos en cada partido, cada temporada y cada competición”, escribió Cristiano en su cuenta de Instagram.

