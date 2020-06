Escombroidosis, cuando comer pescado como el atún o la caballa se convierte en un problema para tus hijos

En casos de intoxicación leve, los síntomas suelen desaparecer en poco tiempo; la doctora Aránzazu Plaza , del servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, explica que “la escombroidosis se trata igual que una reacción alérgica, con antihistamínicos y corticoides, aunque si la hipotensión es fuerte, hay que utilizar adrenalina. A pesar de todo, no existe ninguna contraindicación para volver a comer pescado, siempre que esté en buen estado de conservación, por supuesto, ya que no se trata de una reacción alérgica a este alimento”.

