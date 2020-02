Escocia todavía quiere a la Unión Europea

“Si formamos parte de una unión de iguales no puede continuar diciendo que no, más aún si el apoyo a la independencia crece “, opinó June, que pone como ejemplo a cuatro miembros de su familia que en 2014 votaron en contra de la independencia y que ahora estarían dispuestos a apoyarla debido al bréxit.

“No sé por qué está pasando esto, estamos perdiendo mucho y no ganamos nada”, apuntó Marie, que no ve cuál es el beneficio de que, sobre todo las generaciones más jóvenes , pierdan la libertad de movimiento de la que ellas han disfrutado.

Desde algunas calles antes de llegar al Parlamento regional, se escuchaba el sonido de las gaitas . Entre las pequeñas piscinas que rodean el edificio, los manifestantes organizaron un pasillo por el que desfilaron un par de músicos, mientras otros escuchaban los discursos de los organizadores, el grupo proindependentista “ Stand Up For Scotland “. Enfrente de ellos, un reducido grupo de unas diez personas celebraba el bréxit y la lograda “independencia británica”.

“ Scotland still loves EU ” rezaba una de las pancartas de la manifestación proeuropeísta celebrada ayer en Edimburgo. Con este lema amoroso, Escocia quería dejar claro que no votó a favor de abandonar la Unión Europea (UE) y eso, para algunos, justifica un nuevo referéndum de independencia.

You May Also Like