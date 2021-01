Escndalo: Maluma apunt contra Selena Gomez a travs de un tweet

Aunque Selena Gomez anteriormente haba asegurado que no tena inters en realizar una colaboracin con Maluma , muchos de los fans del cantante aseguran que la nueva cancin de Selena , De una vez, se habra grabado a dueto con el colombiano pero que finalmente se haba decidido a lanzarla en solitario. La realidad es que todo lo que hay son especulaciones, aunque es bien sabido que Maluma no tiene grandes amigos dentro de la industria, incluso muchos otros dicen que el mensaje apunta a Daddy Yankee.

