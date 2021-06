Escenarios crediticios luego del alivio financiero

Explica que no se verá impactado el historial de bancos, financieras y cooperativas en la categoría de atraso y en la identificación para determinar si se tiene o no morosidad en un préstamo.

Precisa que el deudor debe tomar en cuenta que la Ley 156 de 2020 establece en el artículo 7 que el historial crediticio no se pueden afectar, hasta tanto se levante el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia y después de 60 días de que esto ocurra. “Por más que el alivio termine a finales de junio, el historial de crédito no se debe afectar”, reitera.

