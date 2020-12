“Escasean los ahorros y tengo estrés, desde agosto no logro tener relaciones con mi pareja”

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

No estoy preparada

PREGUNTA Mi novio dice que ya quiere tener “sexo” conmigo, pero yo la verdad no me veo preparada. Me gustaría pero tampoco me siento segura para tener relaciones sexuales con él.

¿Es raro y malo lo que me ocurre? ¿Cómo le digo que no quiero de momento?

RESPUESTA DEL EXPERTO No especificas la edad que tienes, el tiempo que llevas de pareja con tu novio y si el “tener sexo” hace referencia a relaciones con penetración o a otro tipo de juegos eróticos.

El deseo sexual es un proceso de madurez biográfica que aumenta o gestiona mejor con la edad y es la forma en que nuestro cerebro interpreta determinados estímulos sensoriales y especiales conexiones relacionales.

Cuando una persona joven conoce a alguien que le gusta emergen la ilusión y el entusiasmo; pero a medida que las conexiones relacionales se van consolidando la ilusión va dando paso al deseo de intimidad.

Lo más adecuado es ser sincera con una misma y con la pareja; es conveniente, por ello, que te dejes llevar por tu deseo y por los mensajes que transmite tu cuerpo.

Un SI a tu deseo de no tener relaciones sexuales no es decir un NO a tu pareja; es sencilla y llanamente cuidar de ti misma y de vuestra relación.

Sexo y Covid

PREGUNTA Han pasado 22 días desde que di positivo en Covid 19 y mi hermana en prueba serológica ya tiene anticuerpos. ¿Ya es seguro tener sexo con mi pareja que no vive conmigo?

RESPUESTA DEL EXPERTO Las últimas investigaciones parecen indicar que después de haber superado el Covid-19 ya no se transmite la infección.

Los últimos estudios indican además que los pacientes que dan positivo al coronavirus tras recuperarse del Covid-19 (reinfectados) probablemente tampoco pueden volver a transmitir la infección.

Excitación repentina

PREGUNTA Tengo 18 años y me gustaría saber qué me pasa. A veces me excito de repente sin ver ni hacer nada, y sucede a cualquier hora, pero no me puedo tocar porque no siento nada, aunque lo intente no se me van las ganas. Es algo que no entiendo, ¿me podría dar su opinión?

RESPUESTA DEL EXPERTO Independientemente de que seas hombre o mujer es habitual con 18 años experimentar momentos de excitación erótica de forma espontánea.

La respuesta sexual humana traduce la manera que tiene el cerebro de interpretar de forma erótica determinados estímulos sensoriales y ciertos recuerdos, imágenes o fantasías.

A partir de ese momento nuestro cuerpo reacciona con el objetivo de poder satisfacer ese deseo de placer, o bien de modo individual: erotismo individual o de modo compartido: tendiendo a seducir al otro.

Hablamos, en definitiva, de un tipo de deseo químico y biológico mediado hormonalmente al que se le suelen unir con posterioridad deseos de conexión sensorial y emocional.

La única cuestión de difícil respuesta es tu comentario acerca de que no te puedes tocar porque no sientes nada; para precisar una respuesta es necesario que concretes más.

¿Cuándo me puedo quedar embarazada?

PREGUNTA ¿Qué días del ciclo menstrual son imposibles quedarte embarazada? Dicen que hay unos pocos pero no sé si es antes de la regla o después.

RESPUESTA DEL EXPERTO La lógica reproductiva humana es clara: “quedarse embarazada es difícil”. Una mujer tiene 24 horas al mes de posibilidad de quedarse embarazada, tiempo que vive un óvulo: ovulación; no obstante, los espermatozoides viven de 0 a 5 días, ello significa que hay que sumar esos días al tiempo de ovulación.

El tiempo de ovulación es el periodo fértil y suele acontecer 14 días antes de la regla; durante la regla es difícil quedarse embarazada, aunque no imposible. La explicación es que hay un pequeño porcentaje de mujeres con ciclos menstruales cortos (21 días) y largas reglas (8 días) que podrían ovular antes de haber terminado la menstruación; igualmente, hay mujeres con irregularidad menstrual en las cuáles puede adelantarse o retrasarse la ovulación. En ambos casos es posible quedarse embarazada si no se utilizan sistemas de anticoncepción.

La posibilidad de embarazo, en definitiva, no depende tanto de días sino de haber tenido relaciones eróticas coitales sin utilizar sistemas de anticoncepción. Si se ha dado ese supuesto, la posibilidad de embarazo siempre existe.

Miedo a que me deje por no satisfacerle

PREGUNTA Desde agosto no soy capaz de tener relaciones con mi pareja; he perdido el deseo. Lo intenta y respeta mi decisión pero yo no quiero; me da miedo que me quiera dejar por no poder satisfacer las necesidades que tiene.

He probado a masturbarme pero tampoco siento nada. Es cierto que desde junio estoy en paro y estoy bastante preocupada por no encontrar trabajo y los ahorros empiezan a escasear. Yo lo achaco a ese estrés y preocupación.

Anteriormente si que tenía muchas ganas y deseo, pero siento que han desaparecido. ¿Qué consejos podríais darme para volver a ser como antes?

RESPUESTA DEL EXPERTO El deseo erótico es uno de los elementos de la vida humana más apasionantes y el que traduce de modo más evidente los estilos de vida de hombres y mujeres.

Descartado que tu deseo esté afectado por algún disturbio hormonal o por el efecto secundario de algún fármaco, parece evidente que la preocupación personal que vives por tu situación laboral es la causa más probable de tu falta de deseo.

Vinculada a esta causa evidente se van sumando de modo inevitable una serie de factores que van hipotecando cada vez más tu deseo. Te enumero algunos:

1. “Tú deseas tener deseo”. Y claro, el deseo y la obligación son incompatibles. No se puede querer tener deseo.

2.“La disponibilidad a tiempo completo de tu pareja”, es decir, percibes que tu pareja siempre está disponible y esperando. Esta es otra hipoteca.

3. Sois una pareja relativamente joven. Ello significa que es “socialmente obligatorio” tener relaciones eróticas, especialmente si tenéis buena salud, os queréis y no tenéis hijos.

4. Miedo y ansiedad a que la relación se deteriore.

Os animo, no obstante, a no perder el contacto “piel a piel”, aunque este contacto no derive en relaciones eróticas explícitas.

Mi sugerencia es que si se prolonga la situación y os genera malestar o conflicto, deberíais buscar asesoramiento profesional para diseñar unas pautas que permitan a tu deseo abstraerse de los problemas cotidianos sin la obligación de olvidarlos.